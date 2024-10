Sequestra e violenta la compagna, arrestato a Roma

ROMA, 03 OTT - Arrestato dai carabinieri della stazione di Cinecittà un 42enne di origini cinesi per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della sua compagna, una connazionale 37enne. La mattina del 25 settembre, in seguito a una chiamata giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Ponzio Comino a Cinecittà dove hanno trovato la donna in strada che poco prima era scappata dall'abitazione dell'uomo chiedendo aiuto a una passante che aveva dato l'allarme. La 37enne ha denunciato che la notte precedente era stata aggredita e abusata dal 42enne, poi costretta a rimanere contro la sua volontà in casa fino a che non è riuscita a fuggire. I Carabinieri hanno richiesto intervento del personale sanitario del 118 che ha riscontrato la presenza di visibili segni di aggressione e hanno condotto la donna in ospedale, dimessa con 15 giorni di prognosi. I militari hanno identificato l'uomo e da accertamenti eseguiti sul suo smartphone sono stati trovati diversi video registrati da una telecamera installata all'interno dell'immobile che hanno immortalato gli episodi di violenza. Il 48enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli dove il GIP del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui gli arresti domiciliari.