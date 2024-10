Separazione delle carriere, primo sì in commissione al ddl

ROMA, 10 OTT - Primo sì della Commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma della separazione delle carriere di magistrati. La Commissione ha infatti votato adottando il ddl del governo come testo base, rispetto ad altre proposte di legge depositate in precedenza. Lo ha riferito all'ANSA il presidente della Commissione e relatore Nazario Pagano. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alle 12 del 23 ottobre.