Sentenze pilotate al Tar del Lazio, in 4 a processo

ROMA, 13 MAG - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio quattro persone coinvolge in una indagine su presunte sentenze pilotate al Tar del Lazio. Nei confronti degli impuntati, tra cui l'avvocato amministrativista Federico Tedeschini, le accuse sono a seconda delle posizioni di corruzione in atti giudiziari e corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Per i quattro il processo è stato fissato al 10 settembre davanti ai giudici dell'ottava sezione collegiale. Un quinto imputato ha scelto il rito abbreviato e per l'udienza davanti ad altro gup è stata fissata ad ottobre.