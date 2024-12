Senato, concerto di Natale con Muti alla presenza di Mattarella

ROMA, 22 DIC - L'Aula del Senato si riempie di musica. E per l'occasione si trasforma: al posto dei banchi del governo ci sono le sedie dorate, con la seduta di velluto rosso, per i musicisti dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretti dal maestro Riccardo Muti. E gli scranni sono tutti occupati, non solo da parlamentari, ma anche da vertici delle istituzioni. A cominciare dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e dai presidenti del Senato e della Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tra gli ospiti, anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, i ministri Alessandro Giuli e Orazio Schillaci, il presidente dell'Agcom Giacomo La Sorella. Tra i politici ci sono anche Gianni Letta e Gianfranco Fini che parlano a lungo tra i banchi solitamente occupati dai senatori del Pd. Dopo l'inno nazionale, il concerto si apre con l'ouverture Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven. A seguire la Sinfonia Roma op. 37 di Georges Bizet. Non è la prima volta che Muti dirige il concerto di Natale a Palazzo Madama. Lo ha già fatto 4 volte: nel 2005, 2009, 2012 e 2019. E anche per l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è il quarto ritorno nella Camera Alta del Parlamento. Anche se stavolta è un'occasione particolare: l'orchestra celebra i 20 anni dalla propria fondazione, avvenuta nel 2004 proprio per iniziativa del Maestro Muti. L'evento è condotto da Milly Carlucci ed è trasmesso in diretta su Rai 1. L'incasso dei biglietti è devoluto come da tradizione in beneficenza.