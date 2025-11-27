Giornale di Brescia
Italia e Estero

Sempio, 'sono innocente, amareggiato da indiscrezioni'

MILANO, 27 NOV - E' molto "amareggiato" per l'uscita di indiscrezioni sui dati della perizia in incidente probatorio, prima del deposito delle conclusioni della perita, Andrea Sempio, indagato per la seconda volta in otto anni per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007 a Garlasco. E' sempre convinto, però, di poter "dimostrare", attraverso il lavoro dei suoi consulenti e difensori, la sua "innocenza" che ha ribadito in tutti questi mesi ed anni. E' quanto si apprende da fonti vicine al 37enne, che hanno avuto modo di parlare con lui stamani dopo la pubblicazione delle notizie.

MILANO

