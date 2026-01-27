Giornale di Brescia
Segre, non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria

ROMA, 27 GEN - "Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimonia per il Giorno della Memoria. "Non può succedere" ha aggiunto "che diventi occasione di una vendetta contro le vittime di allora".

