'Secret Service ha neutralizzato l'uomo che sparava vicino alla Casa Bianca'

NEW YORK, 23 MAG - Il Secret Service ha neutralizzato l'uomo armato che ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca. Lo riporta Fox. L'uomo armato si era avvicinato vicino al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest ma non è entrato, ha aggiunto Fox. L'allerta è scattata intorno alle 18, quando sono stati uditi colpi di arma da fuoco. L'uomo armato neutralizzato dal Secret Service ha brandito una pistola e sparato verso la Casa Bianca. L'incidente è avvenuto fra la 17ma strada e Pennsylvania Avenue. Una persona che si trovava per caso vicino alla Casa Bianca è stata colpita durante gli spari vicino a Pennsylvania Avenue 1.600. Le condizioni dell'aggressore e della persona colpita non sono note.