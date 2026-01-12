Scuola, autorizzati 532 nuovi percorsi della filiera tecnologico-professionale

ROMA, 12 GEN - Con l'emanazione dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali, si è conclusa la fase di autorizzazione dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale per l'Anno Scolastico 2026/2027. I dati trasmessi evidenziano una crescita significativa: sono 532 i nuovi percorsi autorizzati, che si aggiungono a quelli già avviati in modo sperimentale nei due anni scolastici precedenti. Circa 400 sono le scuole che per la prima volta contemplano quest'anno percorsi di 4+2. In tutto, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi quadriennali assommano a oltre 700. Queste realtà si distinguono per la forte sinergia con il sistema degli ITS Academy, per i partenariati con il mondo delle imprese, della formazione professionale regionale e con altri soggetti direttamente coinvolti (CPIA, Università, Enti di ricerca). L'obiettivo, grazie a una programmazione fortemente innovativa, è contribuire alla maturazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, senza escludere la possibilità di proseguire gli studi in ambito universitario. "I numeri confermano il successo di questa riforma strategica per il mondo della scuola. La percentuale di istituti che offriranno i percorsi quadriennali è molto significativa anche perché frutto di un lavoro articolato di progettazione dei curricula, con il coinvolgimento di ITS, di imprese e di altri soggetti che fanno parte del sistema VET. Registriamo un'adesione particolarmente importante nelle regioni del Mezzogiorno, con 90 nuovi percorsi autorizzati in Campania, di cui ben 50 nella provincia di Napoli. Il modello quadriennale può incidere in modo strutturale anche sull'occupabilità locale, formando giovani altamente specializzati dotati delle conoscenze e delle competenze richieste dalle imprese. Gli istituti coinvolti, infatti, garantiscono un'offerta formativa innovativa e flessibile, con ampio spazio dedicato all'orientamento, all'internazionalizzazione e alle esperienze di formazione scuola-lavoro", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Le iscrizioni saranno aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio. All'interno della piattaforma Unica, sono disponibili informazioni sugli istituti e specifiche sezioni dedicate all'orientamento.