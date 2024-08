Scuffia durante lezione di vela, muore bimba di 10 anni

ARBATAX, 08 AGO - Tragedia in mare nel pomeriggio nelle acque del porto di Arbatax, in Ogliastra: una bambina di 10 anni di Tortolì, Anna Laura Pilia, è morta annegata dopo che la piccola barca a vela su cui stava facendo lezione si è capovolta e lei non è più riuscita a riemergere. La piccola è stata recuperata priva di sensi dalla Guardia costiera e portata sulla banchina, dove i medici del 118 hanno tentato, inutilmente, di rianimarla. Pronto per il trasferimento urgente in ospedale anche l'elisoccorso, ma è ripartito senza la bambina. Il sindaco di Tortolì ha annullato tutti gli eventi previsti in paese in segno di lutto. Terzo incidente in mare in 24 ore.