Scritte contro 'l'esecutivo della guerra' su sede FdI a Milano

MILANO, 23 MAR - Due frasi "Contro l'esecutivo della guerra" e "Fuori l'Italia dalla Nato" sono state scritte sull'edificio di corso Buenos Aires 15, dove si trova la sede di Fratelli d'Italia a Milano. Sul posto per i rilievi è giunta la Digos che non ha riscontrato danneggiamenti. "Ma è possibile che nel polo commerciale più frequentato della città, in pieno centro, dove ci sono le telecamere di videosorveglianza e c'è un continuo passaggio di Polizia e Carabinieri anche di notte, nessuno abbia visto nulla? - Ha commentato il parlamentare di FdI Riccardo De Corato - Per questi motivi, presenterò un'interrogazione alla Camera, al fine di capire se le immagini acquisite dalle telecamere hanno ripreso qualcosa e che cosa eventualmente e se le forze dell'ordine che sono passate durante la notte hanno visto qualcosa. Mi auguro vivamente vengano fatte indagini e vengano rintracciati i responsabili anche con l'ausilio della videosorveglianza".