Scritta contro Meloni, FdI chiede che la sinistra condanni

MILANO, 19 FEB - A Milano, in viale Sondrio, è stata scritta sul muro con vernice spray nera una frase contro la premier: 'Meloni assassina di bambini'. E' quanto riferisce Fratelli d'Italia. Il coordinatore e la vicecoordinatrice del partito a Milano, Simone Orlandi e Deborah Dell'Acqua, hanno espresso "totale solidarietà" alla presidente del Consiglio per quella scritta "irripetibile" che, si sono augurati, il sindaco Giuseppe Sala "faccia rapidamente pulire". "Ci auguriamo inoltre - hanno aggiunto - che anche la sinistra si esponga nel condannare questo modo inaccettabile di attaccare un avversario politico. Tutti i partiti dovrebbero essere concordi nel difendere la democrazia contro un clima d'odio che centri sociali e compagni cercano di fomentare". Anche l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Romano La Russa, e il senatore Sandro Sisler, entrambi esponenti di FdI, hanno commentato l'accaduto: "Ancora una volta siamo di fronte al risultato del clima d'odio cavalcato da una certa parte della politica che preferisce ricorrere agli insulti invece di fare proposte costruttive. Purtroppo, scritte di questo genere sono comparse in diversi punti della città, segno evidente della volontà di alimentare un clima di tensione. Ci aspettiamo - hanno concluso - che la sinistra prenda immediatamente le distanze da queste frasi".