Scossa terremoto di magnitudo 3.4 nella zona dei Campi Flegrei

NAPOLI, 06 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata avvertita alle 5.33 di questa mattina nei comuni dell'area flegrea, in provincia di Napoli, e in diverse zone dei quartieri occidentali di Napoli. L'evento è stato preceduto da una scossa di magnitudo 1.4 alle 5:37 ed una di 1.3 alle 6:19. Nella notte, all'1:59 nell'area della Solfatara si era verificata un'altra scossa di magnitudo 1.9 a testimonianza di uno sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei.