Scossa di terremoto nella notte nell'Appennino Bolognese

BOLOGNA, 26 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita nella notte in provincia di Bologna, a Castel del Rio, Appennino imolese. E' successo all'1.45 ed è stata percepita dalla popolazione, mentre non risultano danni. Hanno fatto seguito, in zona, altre tre scosse: all'1.53 e alle 2.02 a Borgo Tossignano (2.3 e 2.4) e ancora a Castel del Rio alle 3.34 (2.2).