Scoperto un omicidio in uno stabile abbandonato a Aulla

AULLA (MASSA CARRARA), 14 DIC - Scoperto un omicidio stamani in un edificio abbandonato nell'abitato di Aulla (Massa Carrara), che verrebbe sovente occupato da senzatetto. Secondo quanto appreso verso le 7,30 è stato dato l'allarme per il ritrovamento del cadavere di un uomo, identificato come un cittadino straniero. Sul posto il sopralluogo dei carabinieri e del medico legale. Secondo prime informazioni l'uomo ha lesioni mortali. Sarebbe stato un altro occupante ad avvisare le autorità. Lo stabile è stato isolato per i rilievi e le verifiche di polizia scientifica.