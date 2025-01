Scoperto un antico vulcano sommerso al largo dei Campi Flegrei

ROMA, 08 GEN - Al largo dei Campi Flegrei e dell'Isola di Ischia giace un antico vulcano sommerso rimasto finora sconosciuto, insieme a un'enorme frana sottomarina che si estende per decine di chilometri e che potrebbe aver generato uno tsunami. La scoperta, pubblicata sulla rivista Geomorphology, si deve ad un gruppo di ricercatori italiani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che hanno svelato queste strutture geologiche sommerse grazie al rilevamento di anomalie magnetiche nel corso di sondaggi aerei e navali. "Uno dei risultati principali del nostro studio è senza dubbio l'identificazione, sulla base dell'analisi morfologica del fondale e delle anomalie magnetiche, di una caldera di grandi dimensioni mai descritta prima", commenta Riccardo De Ritis dell'Ingv, primo autore dell'articolo. La caldera è la conca che si forma dopo lo sprofondamento della camera magmatica di un vulcano in seguito a un'imponente eruzione. "Questa scoperta potrebbe rivelarsi importante - aggiunge De Ritis - per la comprensione della storia evolutiva e dell'attività vulcanica dei Campi Flegrei e dell'Isola di Ischia". I dati hanno evidenziato anche una vasta frana sottomarina di decine di chilometri, che potrebbe essere il risultato di eventi legati all'instabilità dei versanti vulcanici, svelando per la prima volta la geologia sottomarina di quest'area del Mar Tirreno. "Lo studio apre a importanti riflessioni - afferma Salvatore Passaro del Cnr-Ismar, co-autore dell'articolo - per la mitigazione del rischio vulcanico in una delle aree più densamente popolate d'Italia".