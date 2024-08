Scontro tra un gommone e una barca a vela, un ferito in Sardegna

CAGLIARI, 30 AGO - Collisione tra un gommone e una barca a vela durante la notte a Capo San Lorenzo nello specchio di mare che ricade nel territorio di Villaputzu: un uomo di 32 anni è stato trasportato in ospedale per essere visitato a causa di un forte trauma alla schiena. L'uomo si trovava a bordo di una barca a vela lunga circa 10 metri che, mentre navigava a circa due miglia dalla costa, si è scontrata con un gommone lungo 14 metri. A causa del violento impatto si è rotto l'albero della barca a vela che ha colpito il 32enne alla schiena. Immediata la richiesta di soccorso alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Arbatax che ha inviato in zona della motovedetta CP 811 con a bordo il personale del 118 di Lanusei. Il ferito è stato soccorso e trasferito sulla motovedetta dalla Capitaneria che lo ha trasportato al porto di Arbatax, poi in ambulanza ha raggiunto l'ospedale di Lanusei. Barca a vela e gommone hanno raggiunto il sorgitore (ancoraggio in mare) di Porto Corallo per essere ormeggiate. La Guardia costiera ha raccolto le varie testimonianze per ricostruire la vicenda, mentre la polizia stradale di Cagliari ha effettuato i testi con l'etilometro ai comandanti delle due imbarcazioni.