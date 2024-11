Scontro tra due monopattini a Milano, morto un uomo di 31 anni

MILANO, 17 NOV - Un uomo di 31 anni è morto nella tarda serata di ieri a in un incidente che ha visto coinvolti due monopattini. E' accaduto nella serata di ieri in viale Marche a Milano dove i due monopattini sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato un 31 enne che ha battuto la testa. Portato in ospedale in condizioni gravissime è morto dopo il suo arrivo all'ospedale Niguarda. Per ricostruire la dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia locale.