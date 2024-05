Scontro tra auto, tre giovani morti nel Casertano

CASERTA, 19 MAG - Quattro morti, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte nel Casertano. Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tre giovani sono morti - una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni - e tre sono rimasti gravemente feriti. Altro incidente a Caserta dove un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto.