Scontro tra 2 auto a Viareggio,muore donna, feriti tre figli

VIAREGGIO (LUCCA), 29 DIC - Una donna è morta e i suoi tre figli insieme al padre sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale tra due auto avvenuto nella tarda mattinata sulla variante Aurelia poco dopo l'ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara. Dei figli, tutti minori a quanto appreso, due sarebbero stati sbalzati fuori dall'auto. Un altro figlio e il padre non sarebbero gravi. Ferito anche il conducente dell'altra macchina. Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L'ingresso della variante è stato chiuso nei due sensi di marcia. Una macchina di passaggio avrebbe caricato due dei bambini feriti per portarli in ospedale.