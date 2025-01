Scontro frontale, morta una donna e grave un 12enne

BRESCIA, 06 GEN - Una donna di 45 anni è morta in uno sconto frontale avvenuto a Montichiari, in provincia di Brescia. La donna era al volante di un'auto che si è scontrata una autocisterna che trasportava latte. Con la vittima dell'incidente stradale c'era anche un ragazzino di 12 anni rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale.