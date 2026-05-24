Scontri ultrà a Torino, alcuni fermati e qualche ferito tra forze dell'ordine

TORINO, 24 MAG - Alcuni ultras del Torino e della Juventus, in una seconda fase dei disordini che precedono il derby, sono entrati in contatto, ma le forze dell'ordine sono intervenute con il lancio di lacrimogeni, riuscendo a evitare conseguenze più gravi e a disperdere i gruppi. A quanto si apprende i fermati sarebbero più di uno. Ci sarebbero anche alcuni feriti tra le forze dell'ordine. Il grosso della tifoseria juventina è stato fatto entrare all'interno dello stadio, mentre un gruppo di ultras bianconeri si trova ancora all'esterno dell'impianto.