Scontri alla Sapienza, torna libero uno degli arrestati

ROMA, 17 APR - Torna libera la ragazza di 28 anni arrestata ieri nel corso degli scontri avvenuti alla Sapienza, a Roma. Lo ha deciso il giudice per direttissime che ha convalidato l'arresto non disponendo misure cautelari. Nei suoi confronti l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il processo ci sarà il 22 maggio: in aula ha respinto ogni addebito. E' invece ancora in corso l'udienza per l'altro arrestato, un giovane di origini libiche a cui è contestato il danneggiamento. A piazzale Clodio presenti anche i genitori dei due arrestati. "Nostra figlia non ha precedenti - hanno raccontato - ed è laureata con il massimo dei voti in cooperazione internazionale. Ieri era all'università per accompagnare un amico di Padova e aveva con se' anche il suo cane. Si è trovata di fronte le forze dell'ordine schierate ed è stata portata via dai poliziotti. Oggi aveva un colloquio di lavoro". Presente anche il papà del giovane arrestato. "Siamo in Italia da cinque anni, mio figlio studia economia e non ha precedenti ed è anche affetto da problemi gravi di salute", ha spiegato.