Scivola dal terrazzo e rimane sospesa sulla grondaia, salva

SAN CANZIAN D'ISONZO, 06 AGO - Una donna di 76 anni è scivolata dal terrazzino del secondo piano del condominio in cui risiede a San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia, ed è rimasta incastrata, sospesa a circa 6 metri da terra, tra il parapetto e la grondaia. I vicini hanno udito le urla e lanciato l'allarme, attorno alle 12. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, hanno anche portato in giardino i materassi delle loro camere da letto per cercare di attutire il colpo in caso di malaugurata caduta. Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone che, utilizzando la scala italiana in dotazione, hanno raggiunto l'anziana mettendola in sicurezza e scongiurando la possibilità di caduta. Successivamente, operando dall'alto e utilizzando tecniche e attrezzature di derivazione speleo alpinistiche, hanno imbragato la donna e l'hanno calata fino alla strada, dove è stata presa in carico dal personale sanitario, che ha provveduto a trasportarla all'ospedale di Monfalcone per i controlli del caso. Indagini della polizia per accertare la dinamica dell'incidente.