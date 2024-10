Sciopero personale ferrovie, tanti treni cancellati a Firenze

FIRENZE, 13 OTT - Numerosi treni cancellati, al momento, e disagi per i viaggiatori alla stazione Santa Maria Novella di Firenze per lo sciopero nazionale del personale delle ferrovie proclamato da alcune sigle autonome e in corso dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi. Dal personale in servizio allo scalo, non sono segnalate comunque situazioni di particolari criticità. Lunghe file, soprattutto turisti, per chiedere informazioni alle biglietterie e agli sportelli.