Scholz attacca Musk, 'mette a rischio la democrazia in Ue'

BERLINO, 17 GEN - "Non dobbiamo criticare il fatto che un miliardario dica qualcosa, ma cosa dice". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz a Berlino, in conferenza stampa con il premier svedese Ulf Kristersson, rispondendo a una domanda sulle interferenze di Elon Musk nella campagna elettorale tedesca. "Lui sostiene la destra estrema e questo è del tutto inaccettabile e mette a rischio la democrazia in Europa", ha aggiunto.