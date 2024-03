Schlein, uniti si vince e si perde, divisi non si gioca

ROMA, 12 MAR - "Uniti si vince, a volte si perde pure però non si perde per le divisioni. Preferisco questo dibattito qui. Preferisco aver perso con una coalizione unita perché non abbiamo preso abbastanza voti piuttosto che aver perso magari per le divisioni del campo delle opposizioni. Per me uniti si vince o si perde ma divisi non si gioca nemmeno la partita". Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein a margine di una conferenza stampa sui disturbi alimentari in Senato.