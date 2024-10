Schlein, Ue e Commissione virano a destra, non va bene

BOLOGNA, 25 OTT - "Questa Europa e questa Commissione sta andando a destra, e non va bene, sta strizzando l'occhio a questo modello anche sul terreno economico e sociale. All'Economia hanno messo un falco dell'austerità. Nel nuovo patto per la stabilità e crescita non c'è spazio per continuare una politica di investimenti europei senza la quale non riusciremmo a rimettere in carreggiata l'Italia". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante una tavola rotonda alla Biennale dell'Economia cooperativa organizzata da Legacoop a Bologna.