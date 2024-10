Schlein, sulla Consulta opposizioni coordinate

ROMA, 08 OTT - Stamani in Aula sull'elezione di un componente della Consulta, "davanti a una forzatura su una cosa fondamentale per le garanzie democratiche noi non parteciperemo al voto". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a Live In Sky Tg24. "Non può esserci da parte della Meloni un atteggiamento proprietario delle istituzioni". Con le altre opposizioni "ci siamo sentiti e coordinati".