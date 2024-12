Schlein, sulla Beko il Governo ci sta mentendo

FIRENZE, 09 DIC - "O ci stanno prendendo in giro o non sono stati trasparenti nel Governo, sono entrambi scenari gravissimi; ci stanno mentendo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i lavoratori di Beko Europe fuori dai cancelli dello stabilimento di Siena. Domani è in programma un nuovo incontro al Mimit tra rappresentanti del governo, sigle sindacali e vertici dell'azienda che nell'ultimo incontro avevano presentato un piano industriale con la dismissione entro la fine del 2025 degli stabilimenti di Comunanza (Ascoli Piceno), Cassinetta (Varese) e Siena ed un esubero di circa 2mila lavoratori, 299 quelli senesi. "Bisogna che il Governo dica la verità, noi saremo al vostro fianco a chiederla, non permetteremo che i riflettori oggi accesi si affievoliscano e si spengano" ha aggiunto Schlein che ha poi concluso: "Ogni volta che avrete bisogno di noi per alzare la voce insieme, per la salvaguardia di questo sito e del futuro del Paese ci troverete al vostro fianco".