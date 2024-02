Schlein, sul terzo mandato sensibilità diverse, confrontiamoci

ROMA, 19 FEB - "La maggiorana è spaccata in maniera evidente, soprattutto sul terzo mandato. Anche nel nostro interno ci sono sensibilità diverse, ma noi siamo abituati a discutere e a confrontarci". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma. "Ho chiesto al responsabile enti locali di illustrare questo punto, con l'auspicio che, come gruppo dirigente, lo affronteremo insieme, sapendo che gli amminisratori locali sono una linfa vitale".