Schlein, su Santanchè Meloni batta un colpo, deve dimettersi

ROMA, 26 MAR - "Mi domando cosa aspetti ancora Meloni a farle fare un passo indietro. Le accuse sono gravissime. Qui siamo tutti garantisti però per molto meno di così ministri si sono dimessi in Italia e in Europa. E qui il ministro è accusata di truffa aggravata allo Stato. Si deve dimettere. Meloni batta un colpo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a DiMartedì, parlando della vicenda di Daniela Santanchè.