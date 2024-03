Schlein, si infierisce sui migranti sopravvissuti, disumano

ROMA, 15 MAR - "Sono stati alla deriva per una settimana, hanno visto morire sessanta persone che viaggiavano con loro, di fame e di ustioni, ma ora il governo impone ai sopravvissuti altri 5 giorni di navigazione sulla Ocean Viking per andare a sbarcarli fino ad Ancona. Infierire dopo quanto hanno passato è disumano e intollerabile, non degno di un Paese come l'Italia. Al governo chiediamo di intervenire e assegnare un porto più vicino. Fermiamo questa vergogna". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.