Schlein, serve una legge contro le discriminazioni

MILANO, 29 GIU - "Sarà anche oggi una giornata di partecipazione per i diritti di tutti, per i diritti LGBTQ che sono fondamentali e come tali vanno riconosciuti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al Pride di Milano, dove sfila con il carro del Pd. "Ci sono sette parate oggi, è una giornata di orgoglio e di visibilità per le battaglie dei diritti, a partire da quella per una legge contro la omotransfobia - ha aggiunto -, continua a essercene bisogno davanti alle tante e troppe aggressioni e discriminazioni che queste persone vivono ogni giorno". Inoltre "vogliamo il matrimonio egualitario, perché l'amore non si discrimina e non lasceremo decidere alla destra chi abbiamo il diritto di amare", ha concluso.