Schlein, ok al confronto con Meloni comunque e dovunque

ROMA, 24 MAG - "Io sono sempre disponibile al confronto con lei dovunque e comunque. Avevo accettato di farlo in Rai". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento parlando del mancato duello televisivo con la premier con la quale, però, ne accende uno, pur a distanza: "Come rispondo a Meloni sul tema lavoro? L'ho fatto più volte. Se la sinistra avesse fatto tutto bene una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Pd. Ma chiedo io a lei, dopo 19 mesi di governo, per quanto tempo intende scaricare le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersi le sue?".