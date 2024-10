Schlein, Meloni mente al Paese e introduce nuova tassa

ROMA, 09 OTT - "Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al paese questa nuova tassa Meloni. Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al paese", mentre "è scritto qui in un documento approvato dal Cdm, il Psb, alla pagina 116". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto sul ddl lavoro citando dal Psb "l'allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina".