Schlein, la destra non ha mai tagliato le radici col suo passato

ROMA, 05 AGO - "Tengono stretta la fiamma che hanno nel simbolo e fanno gli offesi. Dopo le parole di Meloni" sulla strage di Bologna "sono arrivate quelle di Mollicone, che mettono in discussione le sentenze. Questa destra non ha mai tagliato le radici con il proprio passato, la fiamma nel simbolo è un collegamento con la destra missina". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a In Onda, su La 7, rispondendo a una domanda sulle parole di Paolo Bolognesi, presidente dell'Assovittime del 2 agosto, che ha detto: le "radici di quell'attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo".