Schlein, inaccettabile manichino bruciato, bene Mattarella

ROMA, 23 FEB - "Questa violenza politica va condannata e non è accettabile. Gli avversari si battono con le idee e le proposte in una sana dialettica democratica. Ha ragione il Presidente Mattarella nel dire che gli atti di violenza e aggressività verbale o fisica non devono trovare alcuno spazio in democrazia perché travolgono la dignità della politica e ne rappresentano la negazione". Così la segretaria Schlein intercettata dall'ANSA sul manichino con le sembianze di Giorgia Meloni bruciato ieri in una manifestazione a Roma.