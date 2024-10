Schlein, in Mo serve un cessate il fuoco immediato

ROMA, 07 OTT - "È passato un anno dalla brutale strage di oltre 1200 civili israeliani compiuta da Hamas. Un attacco terroristico vigliacco e atroce, che abbiamo condannato subito, in cui persone innocenti, famiglie, giovani e bambini sono stati trucidati barbaramente. La reazione del governo di Netanyahu ha portato nel corso di quest'anno al massacro di oltre 40mila persone a Gaza, di cui quasi 20mila minori. I palestinesi non possono subire una punizione collettiva per gli atti atroci di Hamas del 7 ottobre scorso". Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Alle famiglie delle vittime e delle persone ancora ostaggio di Hamas rinnoviamo la nostra vicinanza. Non c'è mai alcuna giustificazione per compiere massacri di civili. Sin dall'ottobre dell'anno scorso chiediamo con forza e torniamo a chiedere anche oggi, che la comunità internazionale si adoperi per un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente, a Gaza e in Libano, per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e per la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati, affinché siano rispettate le risoluzioni delle Nazioni Unite, per costruire un percorso di pace che realizzi la soluzione di due popoli e due Stati". "Serve uno sforzo politico e diplomatico molto più deciso di tutta la comunità internazionale e dell'Unione europea per spegnere le fiamme che le armi hanno acceso e fermare l'escalation del conflitto con conseguenze ancora più devastanti pagate sempre dai più fragili", conclude.