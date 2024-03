Schlein, il Pse è una famiglia vera, con una memoria condivisa

La segretaria del Partito Democratico (Pd) Elly Schlein con il presidente del Partito Socialista Europeo (PSE) Stefan Lofven, il commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali Nicolas Schmit, segretario del Partito Socialista Italiano (PSI) Enzo Maraio, rendono omaggio al monumento in ricordo di Giacomo Matteotti sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, in occasione del centenario del suo assassinio da parte del regime fascista, Roma, 01 marzo 2024. ANSA/ANGELO CARCONI