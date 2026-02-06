Giornale di Brescia
Schlein, il Pd ha una linea chiara, sbaglia chi dà un'idea diversa

ROMA, 06 FEB - Il Pd ha "una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d'accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l'idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non due, non tre e non nessuna. Questo è fondamentale". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno. "Che qualcuno la pensi diversamente in un grande partito ci sta, è sano in un partito non personale ci sia una minoranza, anche delle minoranze. La presenza della minoranza è un valore, il pluralismo è un valore, noi lo difendiamo. Ci sono stata anche in minoranza, in un tempo in cui purtroppo veniva sbeffeggiata. Io pretendo rispetto per tutti, soprattutto di chi ha una ide diversa dalla maggioranza".

ROMA

