Schlein, il governo aggira la Costituzione giocando sulle parole

ROMA, 17 FEB - "Tajani ha detto di non capire cosa c'è da sbraitare, state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando sulle parole" parlando di ruolo di osservatore. "Si decide se l'Italia accetta di partecipare allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con la legge del più forte. Il Board of peace vuole sostituire le regole decise insieme con i rapporti di forza. Per fortuna c'è la Costituzione italiana, non è un fastidio ma un argine". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani sul Board of peace.

ROMA

