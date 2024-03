Schlein, continuerò il dialogo con Conte e con Calenda

ROMA, 19 MAR - "Continueremo a lavorare per costruire coalizioni competitive per battere la destra. A volte ci stanno tutti, a volte non accade, ma noi continueremo a impegnarci per costruire una coalizione. Non smetteremo di parlare con nessuno, parleremo con tutte le forze che sono contro le destre per unirle e poter battere le destre". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in una conferenza stampa in Senato, commentando le parole di Giuseppe Conte contro Carlo Calenda. Conte, è stato ricordato a Schlein, ha affermato che non intende fare alleanze con Azione perché mira a distruggere M5s.