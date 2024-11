Schlein, clima inaccettabile di attacco ai giudici

PERUGIA, 10 NOV - "Continuo a dare solidarietà a quei giudici che vengono messi sotto scorta per effetto di minacce che dipendono anche da un clima inaccettabile di attacco istituzionale nei loro confronti": così la segreteria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, ha risposto stamani a Gualdo Tadino (Perugia) alla domanda dei giornalisti se in Italia ci siano giudici communisti. "Lo scontro istituzionale non fa bene al Paese, soprattutto rispetto a delle persone che, come si è dimostrato sul caso dell'Albania, stanno solo applicando delle sentenze della Corte di Giustizia europea, quindi stanno solo facendo il loro lavoro", ha aggiunto Schlein.