Schlein, basta con il lavoro povero, l'8 e il 9 votate Pd

ROMA, 29 MAG - "Tre milioni e mezzo di lavoratori in Italia sono poveri anche se lavorano. Per questo ci stiamo battendo per una legge sul salario minimo: sotto i 9 euro l'ora non è lavoro, è sfruttamento e non può essere legale". Lo dice Elly Schlein su Instagram, che sottolinea come il Paese non possa avere futuro con il "lavoro povero". "Abbiamo presentato una legge in Parlamento con le opposizioni unite ma Giorgia Meloni ha deciso di voltare la faccia dall'altra parte, non hanno avuto neanche il coraggio di votare contro ma l'hanno svuotata. L'Europa che vogliamo è quella che si è battuta per una direttiva sul salario minimo e per una direttiva che per la prima volta dà diritti alle lavoratrici e ai lavoratori delle piattaforme. Il Pd vuole aprire il dibattito in questo Paese per fissare le nuove tutele: se volete aiutarci in questa battaglia potete firmare la legge di iniziativa popolare presentata con le altre opposizoni e aiutarci a riportarla in Parlamento. E c'è un'altra cosa importantissima da fare fare: l'8 e il 9 giugno andare a votare alle elezioni europee per dare un segnale a questa destra e io vi chiedo di votare Partito democratico".