Schlein al governo, lavoriamo insieme sulla sicurezza sul lavoro

ROMA, 19 FEB - "Tutte le istituzioni devono lavorare insieme per dare risposte" alla sicurezza sul lavoro "aumentare i controlli. Serve una cultura nuova che consideri la sicurezza un investimento, per noi è un tema prioritario. Più volte mi sono rivolta al governo per chiedere di fare un passo avanti al Paese, torno a farlo adesso, sapendo che il governo sta lavorando ad alcune misure. Il Pd ha delle proposte, per estendere le tutele del settore pubblico al privato e frenare la concorrenza al ribasso". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma.