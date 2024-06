Schlein a Meloni,non sono un jukebox,le risposte le dia lei

ROMA, 02 GIU - "La premier inventerebbe qualunque scusa ogni giorno per distogliere l'attenzione degli italiani dalla questione salariale,dai tagli alla sanità: non sono un jukebox che parla al comando,è lei che deve dare risposte".Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein a In mezz'ora su Rai Tre, rispondendo alla premier che lle ha chiesto se come Schmit la considera non democratica."Faccia qualcosa per la sanità pubblica, approvi la legge che porta la mia firma, sennò ci sarà una sanità solo per chi se la può permettere.Ogni giorno ne inventa una, agli italiani che fanno fatica ad arrivare a fine mese delle sue ripicche personali non importa nulla"