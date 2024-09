Schlein a Marzabotto, nazionalismi producono guerre anche oggi

MARZABOTTO, 29 SET - "La memoria comporta una responsabilità, la responsabilità di ricordare e trarre insegnamento per dire mai più. I nazionalismi, purtroppo tornano a produrre guerre anche oggi". Così, al termine della commemorazione dell'80/o anniversario della strage di Monte Sole e Marzabotto, la segretaria del Pd, Elly Schlein. E' stata "importantissima e toccante la presenza e i discorsi dei due presidenti Mattarella e Steinmeier - osserva - a 80 anni da quello che è il più efferato eccidio visto da questo Paese con quasi 800 vittime comprese donne bambini, anche piccolissimi, persone con disabilità, religiosi. La disumana ferocia. Siamo vicini ai familiari dei superstiti a familiari dei superstiti che ancora ricordano con grande dolore". A giudizio della leader democratica, "la memoria comporta una responsabilità, la responsabilità di ricordare e trarre insegnamento per dire mai più. I nazionalismi - ribadisce - purtroppo tornano a produrre guerre anche oggi e l'Unione Europea nasce dalle ceneri di due devastanti guerre mondiali causate dai nazionalismi. Quindi - sottolinea Schlein - ho trovato importante anche il riferimento a questa responsabilità che comporta la memoria di Monte Sole oggi per dire basta ai nazionalismi, all'odio, alla discriminazione e a quello che il nazismo e il fascismo insieme qui hanno prodotto".