Schlein, a Bologna per difendere i nostri valori fondamentali

BOLOGNA, 09 NOV - "Siamo qui accanto ai volti di chi ha fatto la Resistenza, sono valori da declinare al presente e al futuro. E oggi vuole dire impegnarsi ogni giorno per la partecipazione delle persone e l'emancipazione delle persone soprattutto di quelle che oggi fanno più fatica. Quindi il Partito democratico è felice di partecipare oggi a questo presidio democratico e antifascista. Siamo qui per ribadire i nostri valori fondamentali". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Bologna per il presidio contro la manifestazione dell'estrema destra davanti alla stazione centrale. Al presidio partecipano anche esponenti di Si, M5S e Azione.