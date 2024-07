Schifani, Rdc in Sicilia? No, iniziativa non concordata

PALERMO, 16 LUG - "E' una iniziativa del tutto personale, non concordata col partito: anche perché lontana dalle posizioni espresse da Forza Italia su questa misura che non ha dato alcuna risposta sull'avvio al lavoro dei cittadini". Così all'ANSA il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando l'iniziativa della deputata di Fi Luisa Lantieri che ha depositato un disegno di legge in Assemblea che prevede l'introduzione del reddito regionale di cittadinanza.