Schifani, 'Niscemi rischia di crollare davanti a un vuoto enorme'

PALERMO, 28 GEN - "A Niscemi c'è una situazione senza precedenti: ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo.Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c'è tutta la buona volontà". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a SkyTg24.

PALERMO

